С 23 по 27 сентября 2023 года в гимназии прошла ´Неделя легкой атлетики´. В целях популяризации легкой атлетика, как олимпийского вида спорта, привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа в рамках недели проведены: беседа ´Белорусские легкоатлеты´, легкоатлетические эстафеты ´Са .