Музыканты «Коррозии металла» задержаны за нацистскую символику

Сергей Троицкий и двое гитаристов находятся в отделении полиции.фото: vk.com/korrozia_metalla--> Музыкантов трэш-метал группы «Коррозия металла» задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за распространение нацистской символики, сообщает 28 апреля пресс-служба регионального управления МВД.