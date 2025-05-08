РФ и Китай обеспокоены дестабилизирующим характером программы ПРО США «Золотой купол»

Россия и Китай выразили озабоченность по поводу американской программы ПРО «Золотой купол». Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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