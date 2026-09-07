Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром Что еще должны уничтожить русские ракеты, чтобы окончательно закрыть производство металлов и руд в бандерштате На фото: во время пожара в Киеве.