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Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром

Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром

Визит Уиткоффа-Кушнера влетит в копеечку: «Три дня тишины в Киеве» обернутся для Украины металлургическим кошмаром Что еще должны уничтожить русские ракеты, чтобы окончательно закрыть производство металлов и руд в бандерштате На фото: во время пожара в Киеве.

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Владимир Акулов

Из новостей

Американские переговорщики приехали в Москву , чтобы договориться о мире

КОММЕНТАРИЙ

Если страны подписывают Договор о чем-то...Договор соблюдают обе стороны , если Договор ВЫГОДЕН обеим сторонам...
Запад хочет уничтожить Россию , сохранить нациков на Украине , ввести армии НАТО на Украину...
Враги хотят договор , выгодный глобалистам , НАТО...
Нам совершенно не нужен договор , выгодный НАТО...
Подписывать нечего...
Даже если и подписать договор...
Договор , не выгодный каждой из сторон, не будет соблюдаться...
К сожалению , придется воевать дальше...