Царьград
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Царьград

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Стейк из фламинго и набор трусов разных размеров: самые странные желания русских звезд в райдерах

Стейк из фламинго и набор трусов разных размеров: самые странные желания русских звезд в райдерах

Гастрольная жизнь артиста была бы неполной без райдера. Он позволяет знаменитостям донести свои требования до организаторов концертов и сделать так, чтобы их визит в тот или иной город был максимально комфортным для них.

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Комментарии
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ЧИ
Человек И
Боже, куда катится этот мир?! Мне денег дай(равноценно их райдеру)-я не пойду на их концерты. Испанский стыд это Г слушать!
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