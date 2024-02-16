Стейк из фламинго и набор трусов разных размеров: самые странные желания русских звезд в райдерах

Гастрольная жизнь артиста была бы неполной без райдера. Он позволяет знаменитостям донести свои требования до организаторов концертов и сделать так, чтобы их визит в тот или иной город был максимально комфортным для них.
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