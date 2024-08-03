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Спички - не игрушка

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Старая традиция. Запад не впервые ворует русское золото

Старая традиция. Запад не впервые ворует русское золото

«Западные партнеры» продолжают разграбление российских денег, замороженных в европейских банках. «Большая семёрка» к октябрю согласует условия предоставления Украине кредита в размере $50 млрд, и эти деньги Киев получит за счёт активов РФ.

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