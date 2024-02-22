⚡️ В Крыму ремонтный батальон ВС РФ восстанавливает бронемашины для группировки войск «Восток» Это один из крупнейших ремонтных батальонов на полуострове.
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⚡️ В Крыму ремонтный батальон ВС РФ восстанавливает бронемашины для группировки войск «Восток» Это один из крупнейших ремонтных батальонов на полуострове.