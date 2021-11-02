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Россия смогла пережить разрыв с Украиной, а сама Украина — нет

Россия смогла пережить разрыв с Украиной, а сама Украина — нет

Добившись переориентации Украины на Запад, США смогли нанести серьезный ущерб России, особенно в оборонной сфере.

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Галина Чужая
Вот напугали-то!! Не будут они у нас электроэнергию покупать. Сейчас заплачем и пойдём умять чтобы купили, а то пропадём без их грошей. Они со своей гидностью и раскрашиванием в цвета флагов своих заборов и помоек надоели уже даже своим хозяевам.
Сергей Аватар
тупизм это диагноз

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