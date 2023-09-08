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Иван Охлобыстин высказался о Пересильд

Иван Охлобыстин высказался о Пересильд

В этом году имя Юлии Пересильд часто появляется в светской хронике. Актриса согласилась слетать в космос ради роли в фильме “Вызов”.

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Комментарии
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игорь petroff
сам ты мешок с говном! сучара, следи за базаром.
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9 час.
ТН
Татьяна Новикова
Очень сочувствую космонавтам, у которых из-за этого фильма сорвались программы, а кто-то потерял последний шанс полететь в космос, готововшись многие годы. Кому нужен этот фильм?
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8 час.
lubov
никакая актриса и фильм такой же
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8 час.

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