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Налоговая заблокировала счета солиста компании "Уматурман"

Налоговая заблокировала счета солиста компании "Уматурман"

Владимиру Кристовскому продолжают прилетать проблемы из-за несуществующего кафе.Налоговая заблокировала счета компании солиста нижегородской группы Uma2rman Владимира Кристовского из-за долга на сумму 390 тысяч рублей, пишет SHOT.

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