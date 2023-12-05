Российский семиклассник, приревновав свою девушку, напал с ножом на другого ученика

Поножовщина произошла в одной из школ в Башкирии, один ученик попал в больницу. Инцидент был зафиксирован в минувший понедельник, 4 декабря, в учебном заведении, расположенном в селе Кармаскалы, сообщает «МК» со ссылкой Telegram-канал Baza.