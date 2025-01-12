Вылетающие в Петербург самолеты совершают посадки на запасных аэродромах

В связи с задержкой рейсов контроль за работой гражданской авиации усилен Как сообщила пресс-служба Росавиации, специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой гражданской авиации на Северо-Западе России.
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