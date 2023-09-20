"ДЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ КАДЫРОВА": СПИСОК, В КОТОРЫЙ ПОПАДАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ

В СМИ Незалежной праздник — там сообщили о смерти Рамзана Кадырова. Ранее в западной и украинской прессе писали, что Рамзан Ахматович страдает почечной недостаточностью и лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента России (ЦКБ).