Закон и Порядок

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"ДЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ КАДЫРОВА": СПИСОК, В КОТОРЫЙ ПОПАДАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ

"ДЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ КАДЫРОВА": СПИСОК, В КОТОРЫЙ ПОПАДАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ

В СМИ Незалежной праздник — там сообщили о смерти Рамзана Кадырова. Ранее в западной и украинской прессе писали, что Рамзан Ахматович страдает почечной недостаточностью и лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента России (ЦКБ).

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Владимир Ушкал
Если ум короток, не надо продлевать словом!!! СЛОВО ЭТО ЧАСТЬ РЕЧИ, о том что человек не животное!
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12 час.
Галина Дьячина
как надоели укронацисты со своими фейками...не все тупые в Украине,что верят этому г..
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10 час.
Юрий Золотарев
Шо, скакуасы? Согласно первому УРкаинсЬкому закону: очередная ваша пэрэмога ненавязчиво так перешла в зраду?
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10 час.

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