"ДЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ КАДЫРОВА": СПИСОК, В КОТОРЫЙ ПОПАДАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ
В СМИ Незалежной праздник — там сообщили о смерти Рамзана Кадырова. Ранее в западной и украинской прессе писали, что Рамзан Ахматович страдает почечной недостаточностью и лежит в коме в Центральной клинической больнице Управления делами президента России (ЦКБ).
Комментарии
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Если ум короток, не надо продлевать словом!!! СЛОВО ЭТО ЧАСТЬ РЕЧИ, о том что человек не животное!
как надоели укронацисты со своими фейками...не все тупые в Украине,что верят этому г..
Шо, скакуасы? Согласно первому УРкаинсЬкому закону: очередная ваша пэрэмога ненавязчиво так перешла в зраду?
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