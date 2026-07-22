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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о победе Испании на ЧМ-2026: «Высочайший уровень футбола во всех играх. Команда контролировала мяч»

Станислав Черчесов оценил победу сборной Испании на ЧМ-2026 . «Испания победила, но я бы отметил уровень футбола команды — он во всех матчах был одинаковым.

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