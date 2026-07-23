ВСУ из-за нехватки мужчин в своих рядах назначили командиром роты в Днепропетровской области женщину-военнослужащего, имеющую звание старшего лейтенанта, рассказал командир роты российской группировки войск «Центр» Александр Волков.
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