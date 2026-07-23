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Аргументы и Факты

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В ВСУ из-за нехватки мужчин назначают командирами женщин

В ВСУ из-за нехватки мужчин назначают командирами женщин

ВСУ из-за нехватки мужчин в своих рядах назначили командиром роты в Днепропетровской области женщину-военнослужащего, имеющую звание старшего лейтенанта, рассказал командир роты российской группировки войск «Центр» Александр Волков.

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Комментарии
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Betahon
На фронте нет различия в гендерной принадлежности! Есть одно понятие-враг, который подлежит ликвидации! Одно исключение-снайперы-женщины, которые с циничной и особой жестокостью убивают бойцов. Расстрел после допроса на месте!
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