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Два судна подверглись атаке БПЛА у побережья Болгарии

Два судна подверглись атаке БПЛА у побережья Болгарии

Два торговых судна были атакованы беспилотниками в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море, одно из них затонуло.

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