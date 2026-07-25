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Газета.ру

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ИБ-эксперт нашел опасную уязвимость в карте для Meccha Chameleon

ИБ-эксперт нашел опасную уязвимость в карте для Meccha Chameleon

Исследователь в области информационной безопасности под ником FeintBE сообщил на Reddit'e об обнаружении потенциально опасной пользовательской карты для игры Meccha Chameleon, опубликованной в Steam Workshop.

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