Спички - не игрушка

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КИЕВ ПРОСИТ МОСКВУ БОМБИТЬ УКРАИНУ: ПОЛУЧЕН ОТВЕТ ЗАЧЕМ

КИЕВ ПРОСИТ МОСКВУ БОМБИТЬ УКРАИНУ: ПОЛУЧЕН ОТВЕТ ЗАЧЕМ

ФОТО: SOMMTHINK/SHUTTERSTОСK.СОM ЕГОР КУЧЕР Рано утром 4 июля ВСУ предприняли новую попытку атаковать Москву беспилотниками.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Всё это бла - бла ! Вопрос один , как они долетели до Москвы ???
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15 час.
Aнатолий Райков
Лучше бы до Ельцин центра долетели.https://youtu.be/mh61L24MMO8
Обед послов недружественных стран в привкусом крови наших солдат в Ельцин Центре | КРИК-ТВ
YouTube
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9 час.
gavriluk_lida Gavriluk
СИЛЫ   НЕТ  РАЗДЕЛАТЬСЯ    С  ЭТИМ  ХРАМОМ.........
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1 час.

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