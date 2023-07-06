ФОТО: SOMMTHINK/SHUTTERSTОСK.СОM ЕГОР КУЧЕР Рано утром 4 июля ВСУ предприняли новую попытку атаковать Москву беспилотниками.
КИЕВ ПРОСИТ МОСКВУ БОМБИТЬ УКРАИНУ: ПОЛУЧЕН ОТВЕТ ЗАЧЕМ
Комментарии
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ШКИПЕР
Всё это бла - бла ! Вопрос один , как они долетели до Москвы ???
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15 час.
Aнатолий Райков
Лучше бы до Ельцин центра долетели.https://youtu.be/mh61L24MMO8
Обед послов недружественных стран в привкусом крови наших солдат в Ельцин Центре | КРИК-ТВ
YouTube
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9 час.
gavriluk_lida Gavriluk
СИЛЫ НЕТ РАЗДЕЛАТЬСЯ С ЭТИМ ХРАМОМ.........
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1 час.
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