Zero Hedge
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Zero Hedge

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Payback: Trump Cut Putin Diesel Deal After Zelensky Ignored Six Pleas To Stop Refinery Strikes

Payback: Trump Cut Putin Diesel Deal After Zelensky Ignored Six Pleas To Stop Refinery Strikes

Payback: Trump Cut Putin Diesel Deal After Zelensky Ignored Six Pleas To Stop Refinery Strikes Friday's diesel deal between Trump and Putin wasn't only about diesel.

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