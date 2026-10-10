Payback: Trump Cut Putin Diesel Deal After Zelensky Ignored Six Pleas To Stop Refinery Strikes Friday's diesel deal between Trump and Putin wasn't only about diesel.
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