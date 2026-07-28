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Происшествия

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В Ялте благодаря ДНК-экспертизе раскрыта квартирная кража, совершённая три года назад

В 2023 году в дежурную часть УМВД России «Ялтинское» обратился житель Белгорода 1975 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестный через незапертую входную дверь проник в его ялтинскую квартиру и похитил 52 тысячи рублей, а также золотые украшения.

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