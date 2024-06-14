Ракетные установки НАТО на Украине: новые подозрения о дистанционном управлении Ольга ВайленкоСегодня российский военкор Александр Сладков озвучил тревожные предположения о том, что ракетные установки, поставленные НАТО на Украину, могут управляться дистанционно из другой страны.