В Дзержинске завершились плановые комплексные командно-штабные учения

Высокую оценку по итогам командно-штабных учений получили все городские службы Дзержинска. По словам главы города Михаила Клинкова, это был серьезный экзамен с отработкой сценариев максимально приближенных к реальности: ликвидация последствий взрыва газа в многоквартирном жилом доме, действия при ЧС на производстве и противодействие угрозам БПЛА.
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