Руслан Коцаба: Зеленского вынудят пойти на переговоры с Путиным?

Какие переговоры планирует Зеленский с Путиным? Что имел в виду Марко Рубио, говоря об «окончании украинцев»? Какие обвинения предъявлены украинским военным генералам и офицерам? Руслан Коцаба, оппозиционный украинский журналист из США, в эфире «EUROMORE» прокомментировал Александру Вальдману ряд резонансных событий, связанных с Украиной.