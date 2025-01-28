Руслан Коцаба: Зеленского вынудят пойти на переговоры с Путиным?

Какие переговоры планирует Зеленский с Путиным? Что имел в виду Марко Рубио, говоря об «окончании украинцев»? Какие обвинения предъявлены украинским военным генералам и офицерам? Руслан Коцаба, оппозиционный украинский журналист из США, в эфире «EUROMORE» прокомментировал Александру Вальдману ряд резонансных событий, связанных с Украиной.
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