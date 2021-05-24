О почте и Большом Брате

Если вы таки думали, что все знаете о почте, то таки нет. Не все. Далеко не все. Скажу больше — будь у нас в России такая почта, весь «цивилизованный» мир бился бы в перманентной истерике, а визги неслись бы из каждого утюга, 24 на 7 на 365.