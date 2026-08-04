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Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Даже не близко»

Звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт считает, что новая « Филадельфия » Леброна Джеймса в теории превосходит его « Голден Стэйт » 2017 года как суперкоманда.

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