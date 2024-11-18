Бывший сотрудник СБУ рассказал о начале подготовки Украины к Евромайдану в 2005 году

КИЕВ, 18 ноября, ФедералПресс. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур заявил о том, что украинские националисты начали готовиться к силовому захвату власти на Евромайдане еще во времена президентства Виктора Ющенко, который вступил в должность в 2005 году.