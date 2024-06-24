SHAMAN ответил на вопрос об уходе со сцены

Во время творческой встречи в рамках форума "Утро" певцу предложили начать политическую карьеру.В Екатеринбурге на форуме молодежи "Утро" во время творческой встречи певец Ярослав Дронов, он же SHAMAN, ответил на вопрос поклонников о завершении творческой карьеры.