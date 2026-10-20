В Энсхеде за обычным жилым домом обнаружилась бывшая видеотека Cosmo, закрытая больше 20 лет назад. Внутри до сих пор сохранились стеллажи и огромная коллекция видеокассет — теперь владельцы ищут человека, который захочет забрать всё это целиком.
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