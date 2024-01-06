Подольск замёрз: жители города вышли на улицу, требуя отопления и справедливости

Теплосети Подмосковья не выдержали крепких морозов. Ряд городов в Подмосковье в последние дни буквально замерзает: в домах и больницах пропало отопление, люди согреваются своими силами, и не у всех это получается.
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