Астрономы рассказали, когда во Вселенной начали сиять первые звезды

Новости наукиПрогрессАстрономы рассказали, когда во Вселенной начали сиять первые звезды После многочисленных исследований ученые, кажется, смогли точно установить время появления первых звезд.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАГАнатолий ГришмановскийВсего за 70 часов во всем разобрались перед длительным отпуском! Или после него? Что делает жара!Юрий ПережогинЗацикленность на БВ, у учёных появились психические отклонения. Не было никакого взрыва. Ошибки физиков в том, что видимая физическая Вселенная, появившаяся от БВ, и есть сама суть, а на самом деле она есть только одна седьмая (1/7) часть от всей Вселенной. А если точнее, то ЧЕТВЁРТОЙ частью Вселенной. Ибо эволюция её состоит из семи этапов, как и у планет. И только четвёртые части эволюционных элементов (вселенных, звёзд, планет) являются видимыми физическими материальными в нашем трёхмерном мире. Все остальные этапы (периоды) нам не видны. Зарождение Вселенной, подобно зарождению человеческого ребёнка, и не только человеческого. Если принять выброс спермы во влагалище за БВ, то вроде бы как, это ещё можно принять, как действительная данность. Но, вот то, что потом происходит, совсем не вкладывается в понятия глупых размышлизмов учёных-физиков. После появления сперматозоидов не появляется хазар-моментально нечто похожее на ребёнка, а проходит, как бы в миниатюре эволюция. По Закону Трисмегиста (скрижали) - как внизу, так и наверху, и наоборот, выходит, что зарождение Вселенной не может быть от некого дурацкого БВ из невидимой микроточки. Только вместо сперматозоидов, в пространстве возникают бесчисленное множество монад, которые, по сути, есть начало-начал, будущие человеческие души, но, перед этим, они будут стройматериалом физической Вселенной. Пройдёт не 250-350 млн. лет, а много миллиардов лет, прежде чем осветят пространство Космоса первые физические звёзды. А до этого будет совершаться множество работ по созданию, строительства Вселенной. И в этом участвуют именно Строители.Комментировать
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