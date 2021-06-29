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Астрономы рассказали, когда во Вселенной начали сиять первые звезды

Астрономы рассказали, когда во Вселенной начали сиять первые звезды

После многочисленных исследований ученые, кажется, смогли точно установить время появления первых звезд.

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Анатолий Гришмановский
Всего за 70 часов во всем разобрались перед длительным отпуском! Или после него? Что делает жара!
Юрий Пережогин
Зацикленность на БВ, у учёных появились психические отклонения. Не было никакого взрыва. Ошибки физиков в том, что видимая физическая Вселенная, появившаяся от БВ, и есть сама суть, а на самом деле она есть только одна седьмая (1/7) часть от всей Вселенной. А если точнее, то ЧЕТВЁРТОЙ частью Вселенной. Ибо эволюция её состоит из семи этапов, как и у планет. И только четвёртые части эволюционных элементов (вселенных, звёзд, планет) являются видимыми физическими материальными в нашем трёхмерном мире. Все остальные этапы (периоды) нам не видны. Зарождение Вселенной, подобно зарождению человеческого ребёнка, и не только человеческого. Если принять выброс спермы во влагалище за БВ, то вроде бы как, это ещё можно принять, как действительная данность. Но, вот то, что потом происходит, совсем не вкладывается в понятия глупых размышлизмов учёных-физиков. После появления сперматозоидов не появляется хазар-моментально нечто похожее на ребёнка, а проходит, как бы в миниатюре эволюция. По Закону Трисмегиста (скрижали) - как внизу, так и наверху, и наоборот, выходит, что зарождение Вселенной не может быть от некого дурацкого БВ из невидимой микроточки. Только вместо сперматозоидов, в пространстве возникают бесчисленное множество монад, которые, по сути, есть начало-начал, будущие человеческие души, но, перед этим, они будут стройматериалом физической Вселенной. Пройдёт не 250-350 млн. лет, а много миллиардов лет, прежде чем осветят пространство Космоса первые физические звёзды. А до этого будет совершаться множество работ по созданию, строительства Вселенной. И в этом участвуют именно Строители.

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