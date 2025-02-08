Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность предложить президенту США Дональду Трампу доступ к украинским полезным ископаемым и подземным хранилищам газа в обмен на гарантии безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии