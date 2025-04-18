Caviar представила золотой кулич за 2,7 млн рублей и пасхальный iPhone 16 Pro

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию в преддверии Пасхи — люксовый кулич, оформленный пищевым золотом и драгоценными камнями, и пасхальный iPhone 16 Pro "Ангел-Хранитель".
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