Настоящий приступ ярости перенесла прямо на ногах на уроке «Разговор о важном» учительница биологии одной из московских школ.
«Вам дать 500 тысяч и пистолет, вы мамку пристрелите?!»: Учительница сравнила своих учеников с террористами-убийцами из «Крокуса». Такое допустимо?
Комментарии
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Стас Гулинов
А дети ни при чём((( Не виноваты они, что родители этих деток НЕ ВБИЛИ им в головы слово РОДИНА и до двенадцати лет НЕ СПЕЛИ с ними гимн своей страны(((( Это наверняка родители этих деток на соседней страничке пишут гневные слова, что в России всё пропало. НО ПИШУТ с ошибками в русском!(((
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1 час.
ВМ
Виктор Миков
Поддерживаю учительницу. Правильно говорят: доброе слово хорошо, но доброе слово и палка еще лучше
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1 час.
Юлия Вячеславовна Попова
Хватит сюсюкаться с детьми, строже надо быть учителям, а родителям не закатывать глаза и права качать а сказать спасибо, что ваших балбесов учат и Родину любить и родителей в том числе. Учащиеся спортивных интернатов расскажут вам, что такое дисциплина, любовь к Родине и что такое преподаватель, там быстро таких люлей получат мало не покажется и будут молчать и любить учителя, потому что знают только так можно добиться результата если хочешь вырасти человеком, а не неучем прокурившим букварь за углом школы.
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45 мин.
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