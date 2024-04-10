«Вам дать 500 тысяч и пистолет, вы мамку пристрелите?!»: Учительница сравнила своих учеников с террористами-убийцами из «Крокуса». Такое допустимо?

А дети ни при чём((( Не виноваты они, что родители этих деток НЕ ВБИЛИ им в головы слово РОДИНА и до двенадцати лет НЕ СПЕЛИ с ними гимн своей страны(((( Это наверняка родители этих деток на соседней страничке пишут гневные слова, что в России всё пропало. НО ПИШУТ с ошибками в русском!(((

Юлия Вячеславовна Попова

Хватит сюсюкаться с детьми, строже надо быть учителям, а родителям не закатывать глаза и права качать а сказать спасибо, что ваших балбесов учат и Родину любить и родителей в том числе. Учащиеся спортивных интернатов расскажут вам, что такое дисциплина, любовь к Родине и что такое преподаватель, там быстро таких люлей получат мало не покажется и будут молчать и любить учителя, потому что знают только так можно добиться результата если хочешь вырасти человеком, а не неучем прокурившим букварь за углом школы.