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«Россия мощная, а мы слабее»: бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием

«Россия мощная, а мы слабее»: бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием

Власти Украины должны выстраивать партнерские и добрососедские отношения с Россией и Белоруссией. В противном случае Киев рискует столкнуться с серьезными последствиями, считает экс-депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко.

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