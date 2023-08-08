TRENDYMEN

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Водитель BMW начал обновлять прошивку в дороге: через 20 минут авто превратилось в кирпич и дальше поехало на эвакуаторе

Водитель BMW начал обновлять прошивку в дороге: через 20 минут авто превратилось в кирпич и дальше поехало на эвакуаторе

Во время поездки по автобану водитель BMW увидел в приложении возможность обновить прошивку автомобиля.

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Комментарии
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Александр Мальков
Да завтра обещали.🤣🤣🤣🤔
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12 час.
ВО
Виктор Окунев
А зачем? Они и так прекрасно ездят. И запчастей полно, самое главное.
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11 час.
С
Сергей
это очень радует.. желаю им всем такого обновления, охуенно видеть как моментально сдувается рожа напыщенная , как будто и сам обновился вдруг став человеком
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36 мин.

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