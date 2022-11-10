Военное обозрение

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Авиационные новинки салона Airshow China 2022

Авиационные новинки салона Airshow China 2022

Статическая экспозиция. На переднем плане истребитель J-20 В китайском Чжухае проходит ежегодный международный аэрокосмический салон Airshow China 2022.

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