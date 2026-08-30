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Mercedes-AMG придумал спортивный седан для новой эпохи: роскошь становится компактнее

Mercedes-AMG придумал спортивный седан для новой эпохи: роскошь становится компактнее

Роскошный автомобиль больше не обязан быть огромным. Новый Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ предлагает другую формулу: компактный кузов, электрическая силовая установка и мощность, ещё недавно характерная для куда более крупных AMG.

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