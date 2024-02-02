ФАС: наценка крупных сетей на наиболее доступные товары в России снизилась до 5%

Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на доступные товары снизилась до 5%. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский на конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках России", передает ТАСС.