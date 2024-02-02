ФАС: наценка крупных сетей на наиболее доступные товары в России снизилась до 5%

Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на доступные товары снизилась до 5%. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский на конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках России", передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии