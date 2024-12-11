Блоки раздора: в ОБСЕ начнут готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО

Спецпредставитель председательства ОБСЕ по Украине Петр Мареш будет курировать более 20 принятых в обход России проектов, а также готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО, рассказал сам чешский дипломат «Известиям».
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