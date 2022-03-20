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Гбамен, Медина и Карраскаль забили первые голы за ЦСКА – «Рубину» в первом тайме

Четыре новичка ЦСКА забили «Рубину» в первом тайме. Счет в матче на 5-й минуте открыл Юсуф Языджи, а затем свои первые голы за московский клуб забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.

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