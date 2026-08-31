Загитова и Андрей Марков приедут на игру «Норильска» с «Соколом» в ВХЛ. Они поучаствуют в предматчевой студии и вбрасывании, фигуристка выступит с показательной программой

На матче между « Норильском » и « Соколом » в ВХЛ будут присутствовать особые гости. На открытие хоккейного сезона в Заполярье приедут чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Андрей Марков и олимпийская чемпионка Алина Загитова.