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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова и Андрей Марков приедут на игру «Норильска» с «Соколом» в ВХЛ. Они поучаствуют в предматчевой студии и вбрасывании, фигуристка выступит с показательной программой

На матче между « Норильском » и « Соколом » в ВХЛ будут присутствовать особые гости. На открытие хоккейного сезона в Заполярье приедут чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Андрей Марков и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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