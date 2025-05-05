Китай осудил вторжение японского гражданского самолета в воздушное пространство над островом Дяоюйдао

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в воскресенье осудил незаконное вхождение японского гражданского самолета в воздушное пространство над китайским островом Дяоюйдао, подтвердив, что эта территория является неотъемлемой частью Китая, и потребовав от Японии прекратить провокационные действия, которые могут дестабилизировать двусторонние отношения.