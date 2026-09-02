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Царьград

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Мобилизация в России 2026: что сказал Путин, что говорят законы и кого могут призвать

Мобилизация в России 2026: что сказал Путин, что говорят законы и кого могут призвать

Вопрос о возможной новой волне мобилизации в России продолжает будоражить общественное мнение. В социальных сетях и западных СМИ регулярно появляются сообщения о якобы готовящемся призыве после выборов в Госдуму.

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