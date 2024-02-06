День ангела Оксаны отмечают 6 февраля 2024 года по церковному календарю Владислав ВислВ этот день, шестого февраля две тысячи двадцать четвертого года, согласно православному календарю, вспоминают святых: Ксению Петербургскую, известную своей юродивостью ради Христа, и Ксению Миласскую, которая в мирской жизни была известна как Евсевия.
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