День ангела Оксаны отмечают 6 февраля 2024 года по церковному календарю Владислав ВислВ этот день, шестого февраля две тысячи двадцать четвертого года, согласно православному календарю, вспоминают святых: Ксению Петербургскую, известную своей юродивостью ради Христа, и Ксению Миласскую, которая в мирской жизни была известна как Евсевия.