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«Вместе победим»: Путин на ВЭФ — о новой стратегии Дальнего Востока, отсутствии сценария мобилизации и «глупых вбросах» про заморозку вкладов

«Вместе победим»: Путин на ВЭФ — о новой стратегии Дальнего Востока, отсутствии сценария мобилизации и «глупых вбросах» про заморозку вкладов

Президент заявил, что есть шансы на урегулирование конфликта с Украиной и восстановление отношений с СШАВо Владивостоке завершилась пленарная сессия Восточного экономического форума, главным спикером которой стал президент России Владимир Путин.

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