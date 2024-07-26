В США придумали, как лишить больных ВИЧ необходимости жить на лекарствах

Gene Therapy: Учёные из США создали избавляющую от ВИЧ вирусную частицу Учёные из США создали вирусную частицу, которая может избавить больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от необходимости пожизненно принимать лекарства.
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