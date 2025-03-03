«Кредитный помощник» объяснил, как минимизировать риск обмана мошенниками

Схемы мошенничества совершенствуются с такой же скоростью, как развиваются технологии. С появлением искусственного интеллекта методы мошенников стали эффективнее, несмотря на меры противодействия со стороны банков, предупредил в беседе с RT операционный директор сервиса «Кредитный помощник» (входит в группу финансовых сервисов Cosmovisa) Дмитрий Михайлов.