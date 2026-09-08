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Чем накормить школьника: полезное меню на неделю

Чем накормить школьника: полезное меню на неделю

17 рецептов на каждый день фото: Goskova Tatiana/Shutterstock/Fotodom.ru Виктория Вишнякова Нутрициолог Нутрициолог, сертифицированный UNICEF-специалист по питанию детей Обновлено 07.

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