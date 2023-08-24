Спички - не игрушка

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«Устали молчать». Бойцы обещали сами наказывать негодяев, избивающих ветеранов (справедливый самосуд в действии)

«Устали молчать». Бойцы обещали сами наказывать негодяев, избивающих ветеранов (справедливый самосуд в действии)

Вопиющие случаи в нашем государстве происходят один за другим. Они заставляют задуматься над тем, какие приоритеты в головах у людей.

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