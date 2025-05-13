Юные каратисты из Алексеевского взяли 17 медалей на турнире в Люберцах

В Люберцах завершился межрегиональный турнир по ашихара каратэ «Юный Дракон», организованный Московским региональным отделением Федерации каратэ России «Ашихара кайкан» под руководством педагога школы №293 в Алексеевском районе Сергея Конышева.
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